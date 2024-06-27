27 июн. 2024 г., 13:26
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Новости ID: 85521697
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Экс-премьер Израиля выразил обеспокоенность бегством сионистов из страны

27 июн. 2024 г., 13:26
Новости ID: 85521697
Экс-премьер Израиля выразил обеспокоенность бегством сионистов из страны

Тегеран, 27 июня, ИРНА – Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет призвал израильтян не покидать Израиль из-за нынешнего положения режима, выразив обеспокоенность по поводу их бегства из страны.

По данным телеканала "Аль-Джазира", Беннет заявил, что в настоящее время они находятся в самой сложной ситуации, проигрывают войну и сталкиваются с международными санкциями и изоляцией.

«В нынешнее время 120 израильтян все еще остаются заложниками, тысячи семей потеряли своих близких, «Аль-Джалиль» заброшен и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Однако даже в этой ситуации израильские министры думают только о себе, контроль над экономикой потерян, и у нас дефицит бюджета», - добавил бывший премьер-министр Израиля.

В заключительной части своего заявления Беннет призвал сионистов не покидать оккупированную Палестину и оставаться в ней.

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