Экс-премьер Израиля выразил обеспокоенность бегством сионистов из страны

По данным телеканала "Аль-Джазира", Беннет заявил, что в настоящее время они находятся в самой сложной ситуации, проигрывают войну и сталкиваются с международными санкциями и изоляцией.

«В нынешнее время 120 израильтян все еще остаются заложниками, тысячи семей потеряли своих близких, «Аль-Джалиль» заброшен и тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Однако даже в этой ситуации израильские министры думают только о себе, контроль над экономикой потерян, и у нас дефицит бюджета», - добавил бывший премьер-министр Израиля.

В заключительной части своего заявления Беннет призвал сионистов не покидать оккупированную Палестину и оставаться в ней.