Россия предупредила о вмешательстве извне в Боливии

Как сообщает Франс Пресс, в четверг Министерство иностранных дел России осудило попытку военного переворота в Боливии и выразило поддержку президенту этой страны.

Данное ведомство в заявлении подчеркнуло: "Мы решительно осуждаем попытку военного переворота. Мы выражаем полную и непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе".

Местные источники новостей в Боливии сообщили, что в среду в этой стране произошел военный переворот, который, по сообщениям, был подавлен после смены командующего армии президентом.