27 июн. 2024 г., 17:20
??????? ID: 85521905
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия предупредила о вмешательстве извне в Боливии

27 июн. 2024 г., 17:20
??????? ID: 85521905
Россия предупредила о вмешательстве извне в Боливии

Тегеран, 27 июня, ИРНА - После неудачной военной попытки переворота в Боливии, которая потерпела поражение за считаные часы, Россия предупредила о "разрушительном иностранном вмешательстве" в этой латиноамериканской стране.

Как сообщает Франс Пресс, в четверг Министерство иностранных дел России осудило попытку военного переворота в Боливии и выразило поддержку президенту этой страны.

Данное ведомство в заявлении подчеркнуло: "Мы решительно осуждаем попытку военного переворота. Мы выражаем полную и непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе".

Местные источники новостей в Боливии сообщили, что в среду в этой стране произошел военный переворот, который, по сообщениям, был подавлен после смены командующего армии президентом.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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