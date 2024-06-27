Торжественное мероприятие, посвященное сороковому гибели Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана

Торжественное мероприятие, посвященное сороковому дню гибели Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, и других погибших, состоялось в четверг утром в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
27 июн. 2024 г., 16:04

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