Беспилотники «Хезболлы» атаковали на штаб артиллерии израильской армии в Западной Галилее

Ливанское движение в своем заявлении сообщило, что с помощью дрона-смертника штаб 411-го артиллерийского дивизиона сионистского режима был атакован в районе «Нафе-Зиф» Западной Галилеи.

"В ходе результате атаки, помимо широкомасштабного пожара по указанному дивизиону, был нанесен удар по ряду сил противника", отмечается в нем.

Ранее, во вторник СМИ сообщили, что БПЛА ливанского движения «Хезболлы» проник на территорию сионистского режима и снял на видео чувствительные позиции режима в порту Хайфы.