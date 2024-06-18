18 июн. 2024 г., 19:53
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Новости ID: 85513131
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Беспилотники «Хезболлы» атаковали на штаб артиллерии израильской армии в Западной Галилее

18 июн. 2024 г., 19:53
Новости ID: 85513131
Беспилотники «Хезболлы» атаковали на штаб артиллерии израильской армии в Западной Галилее

Тегеран, 18 июня. ИРНА — Ливанская "Хезболла" сообщила сегодня, что штаб артиллерии сионистского режима в Западной Галилее подвергся атаке беспилотников.

Ливанское движение в своем заявлении сообщило, что с помощью дрона-смертника штаб 411-го артиллерийского дивизиона сионистского режима был атакован в районе «Нафе-Зиф» Западной Галилеи.

"В ходе результате атаки, помимо широкомасштабного пожара по указанному дивизиону, был нанесен удар по ряду сил противника", отмечается в нем.

Ранее, во вторник СМИ сообщили, что БПЛА ливанского движения «Хезболлы» проник на территорию сионистского режима и снял на видео чувствительные позиции режима в порту Хайфы.

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