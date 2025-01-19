ХАМАС освобождает трех израильских женщин-пленных

Абу Убайда заявил, что в рамках соглашения «Буря аль-Акса» по обмену пленными, бригады «аль-Касам» решили освободить сегодня трех израильских женщин-пленных: «24-летнюю Роми Джунин, 28-летнюю Эмили Демари и 31-летнюю Дорон Шатнбер Хайр».

Израильское телевидение со ссылкой на неназванный источник сообщило, что ХАМАС только что передал посредникам список имен трех израильских женщин-пленных, которые должны быть освобождены сегодня.

12-й канал израильского телевидения также сообщил, что Израиль получил имена этих трех женщин-пленных.