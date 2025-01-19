Российский эксперт: визит Пезешкияна в Россию — историческое событие

Фархад Ибрагимов в воскресенье в интервью корреспонденту ИРНА в Москве заявил, что ключевым моментом этого официального визита стало подписание всеобъемлющего стратегического договора, который не только укрепляет давнее сотрудничество двух стран, но и свидетельствует о переходе к более глубокой и всеобъемлющей координации на международной арене.

Далее приводится его интервью.

Центральным моментом этой встречи стало подписание соглашения о стратегическом партнерстве, которое не только укрепляет многолетнее сотрудничество между двумя странами, но и знаменует собой переход к более глубокой и всесторонней координации на международной арене. Это соглашение стало символом обоюдного стремления Тегерана и Москвы к совместному противостоянию глобальным вызовам и подтверждением их решимости развивать многоплановое сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах. Особое внимание привлекают основные положения, договора, в которых, в частности, говорится о том, что стороны договорились поддерживать торгово-экономическое взаимодействие во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, и активно сотрудничать в проведении совместных военных учений.

Важным пунктом стало обязательство сторон воздерживаться от оказания военной или иной помощи агрессору в случае нападения на одну из стран. Также закреплено недопущение использования территорий России и Ирана для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности. Москва и Тегеран намерены тесно взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами, а также противодействовать применению односторонних принудительных мер, которые стороны считают международно-противоправными.

Отдельное и особое внимание уделено экономическим вопросам: стороны воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер. Планируется создание независимой платёжной инфраструктуры, исключающей зависимость от третьих государств, а также развитие совместных проектов в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики.

Для укрепления культурного и информационного обмена стороны договорились содействовать сотрудничеству между СМИ двух стран, чтобы противодействовать дезинформации и негативной пропаганде. Также предусмотрено взаимодействие в предотвращении стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Особое значение имеет и договорённость о строительстве газопровода из России в Иран через территорию Азербайджана, при этом стороны согласовали подходы к ценообразованию. Заключённое соглашение рассчитано на 20 лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды, что подчёркивает долгосрочный характер партнёрства.

Заключение соглашения о стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном стало логическим продолжением многолетнего процесса сближения. На протяжении последних десятилетий обе страны внимательно изучали потенциал сотрудничества, выстраивая отношения на принципах взаимного доверия и уважения. Взаимодействие охватывало различные сферы: от экономики и энергетики до безопасности и борьбы с международным терроризмом. На этом фоне подписание соглашения стало шагом, символизирующим переход двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Недаром подписание стратегического соглашения между Россией и Ираном вызвало столь нервную реакцию на Западе. Если некоторые западные пропагандистские ресурсы поспешили заняться «самоуспокоением», утверждая, что этот договор якобы не имеет никакой реальной ценности и будет носить исключительно декларативный характер, то в кулуарах ситуация воспринимается совсем иначе. Там уже активно обсуждают возможность введения нового пакета санкций против Ирана, который, по их мнению, повел себя «дерзко» и «проигнорировал» позицию европейских столиц, хотя в Тегеране заявляли о готовности подписать похожее соглашение и с ЕС.

Реакция Запада показывает, что они прекрасно осознают значимость подписанного соглашения. Его экономическое, политическое и геополитическое значение очевидно, а перспектива усиления российско-иранского партнёрства ставит под угрозу многие стратегические планы западных стран. Тегеран, в свою очередь, продемонстрировал, что готов выстраивать свою политику, опираясь на долгосрочные интересы и уверенность в собственных силах, не поддаваясь давлению извне.

В контексте подписанного соглашения между Россией и Ираном важно отметить, что оно прежде всего направлено на расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Одним из ключевых аспектов договора является увеличение товарооборота между странами, что выглядит абсолютно естественно, учитывая взаимные интересы и наш потенциал. Напомню, товарооборот между Россией и Ираном составляет всего 4,5 млрд долларов по итогам 2024 года (еще в 2021 году он составлял 1,5 млрд, то есть рост в три раза, но и этого недостаточно). Для сравнения с той же Турцией у России товарооборот растет усиленными темпами за последние несколько лет и превышает 60 млрд долларов. Соглашение в данном случае создаст благоприятные условия для более глубокого взаимопонимания, позволяя России лучше понять Иран, а Ирану — Россию.

Стоит подчеркнуть, что речь в данном соглашении не идёт о военно-техническом сотрудничестве. Однако это вовсе не означает, что такого договора не может быть подписано в будущем. Россия и Иран — суверенные государства, которые имеют полное право самостоятельно определять направления своего взаимодействия. Наши страны не намерены просить разрешения на укрепление партнёрства, будь то в сфере экономики, культуры или безопасности. При этом Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном предполагает укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

В подписанном договоре между Россией и Ираном говорится, что стороны намерены придерживаться тесного взаимодействия в вопросах контроля над вооружениями и обеспечения международной безопасности в рамках международных договоров и организаций, членами которых являются обе страны. Этот пункт имеет стратегическое значение, поскольку подчёркивает готовность Москвы и Тегерана координировать свои действия в сфере глобальной безопасности. Такая формулировка открывает перспективу того, что Россия и Иран в будущем могут стать полноценными союзниками, если этого потребуют обстоятельства или веление времени.

Россия и Иран демонстрируют схожие подходы к ключевым вопросам международной безопасности, включая неприятие однополярного мира и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Закрепление этих обязательств в договоре подчеркивает, что Москва и Тегеран не исключают возможности формирования более тесного альянса, если это будет продиктовано временем и стратегическими интересами обеих сторон.

Подписанное соглашение не просто закрепляет кооперацию двух стран, но и демонстрирует их готовность формировать новый, многополярный миропорядок, основанный на равноправии, взаимном уважении и независимости от давления извне. Значение этого события на самом деле выходит далеко за пределы региона, влияя на глобальную геополитическую картину. Москва и Тегеран открыли новую страницу в своей истории, и последствия этого шага будут ощутимы ещё долго. Игнорировать это событие или пытаться его принизить означает недооценивать его важность для будущего глобальной политики.