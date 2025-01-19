19 янв. 2025 г., 17:18
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В иранских больницах приняли 500 раненых ливанцев после теракта с взрывом петард в Ливане

19 янв. 2025 г., 17:18
??????? ID: 85724191
В иранских больницах приняли 500 раненых ливанцев после теракта с взрывом петард в Ливане

Тегеран, 19 января, ИРНА - Главный советник министра здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана, упоминая трагический теракт в Ливане и усилия системы здравоохранения по оказанию помощи пострадавшим, заявил, что в первую неделю после инцидента в больницах страны было принято 500 раненых, а за первый месяц им было проведено около 1500 операций.

В понедельник на церемонии чествования врачей и медсестер, оказывавших помощь пострадавшим от теракта с петардами в Ливане, Али Джафариан сказал: «система здравоохранения с первых минут инцидента заявила о своей готовности принять и лечить раненых, что в итоге привело к эвакуации и оказанию помощи пострадавшим».

Главный советник министра здравоохранения сообщил о ежедневных проверках и посещениях больниц, где принимали ливанских раненых, со стороны руководства министерства здравоохранения, и сказал: «сотрудники скорой помощи выделяли от 20 до 30 машин в день для перевозки раненых в первую неделю, а некоторых раненых отправили в Мешхед».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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