В иранских больницах приняли 500 раненых ливанцев после теракта с взрывом петард в Ливане

В понедельник на церемонии чествования врачей и медсестер, оказывавших помощь пострадавшим от теракта с петардами в Ливане, Али Джафариан сказал: «система здравоохранения с первых минут инцидента заявила о своей готовности принять и лечить раненых, что в итоге привело к эвакуации и оказанию помощи пострадавшим».

Главный советник министра здравоохранения сообщил о ежедневных проверках и посещениях больниц, где принимали ливанских раненых, со стороны руководства министерства здравоохранения, и сказал: «сотрудники скорой помощи выделяли от 20 до 30 машин в день для перевозки раненых в первую неделю, а некоторых раненых отправили в Мешхед».