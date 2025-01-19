Начался процесс доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах».

Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил о въезде 200 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» в первые часы после установления режима прекращения огня.

Одновременно с этим Всемирная продовольственная программа заявила: «Наши грузовики въезжают в сектор Газа через два КПП – «Эрез» и «Керем Абу Салем» на севере сектора».

Министерство иностранных дел Катара также сообщило о въезде 25 грузовиков с топливом из этой страны в сектор Газа.

В этой связи комиссар Управления ООН по делам помощи и организации работы беженцев из Палестины (УНRWA) Филипп Лазарини заявил: «4000 грузовиков с продовольствием и пшеницей готовы к въезду в Газу».