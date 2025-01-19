19 янв. 2025 г., 17:44
Новости ID: 85724298
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Начался процесс доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

19 янв. 2025 г., 17:44
Новости ID: 85724298
Начался процесс доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Тегеран, 19 января, ИРНА – Через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, средства массовой информации сообщили о начале доставки гуманитарной помощи через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что грузовики с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах».

Телеканал «Аль-Арабия» также сообщил о въезде 200 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» в первые часы после установления режима прекращения огня.

Одновременно с этим Всемирная продовольственная программа заявила: «Наши грузовики въезжают в сектор Газа через два КПП – «Эрез» и «Керем Абу Салем» на севере сектора».

Министерство иностранных дел Катара также сообщило о въезде 25 грузовиков с топливом из этой страны в сектор Газа.

В этой связи комиссар Управления ООН по делам помощи и организации работы беженцев из Палестины (УНRWA) Филипп Лазарини заявил: «4000 грузовиков с продовольствием и пшеницей готовы к въезду в Газу».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .