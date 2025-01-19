19 янв. 2025 г., 17:56
Новости ID: 85724314
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В заповеднике Минудашт засняли иранскую гепардиху «Хелия»

19 янв. 2025 г., 17:56
Новости ID: 85724314
В заповеднике Минудашт засняли иранскую гепардиху «Хелия»

Тегеран, 19 января, ИРНПА - Руководитель управления охраны окружающей среды провинции Северный Хорасан сообщил, что иранская гепардиха по имени Хелия была заснята камерами в заповеднике дикой природы Минондешт.

Реза Шакериян заявил в понедельник ИРНА, что егеря заповедника Минундешт (район Джаджрам) во время ночного патрулирования проверили фотоловушки и обнаружили ценные кадры азиатского гепарда.

По его словам, высокое качество изображения позволило специалистам и экспертам по охране окружающей среды идентифицировать животное как самку гепарда по кличке Хелия и предположить, что она прибыла в заповедник со своей семьей.

Руководитель управления охраны окружающей среды Северного Хорасана добавил, что условия среды обитания в районе Минундешт благоприятны, и с начала разрешенного выпаса скота (1 декабря) в места обитания гепардов не заходили ни домашний скот, ни пастушьи собаки.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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