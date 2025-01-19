В заповеднике Минудашт засняли иранскую гепардиху «Хелия»

Реза Шакериян заявил в понедельник ИРНА, что егеря заповедника Минундешт (район Джаджрам) во время ночного патрулирования проверили фотоловушки и обнаружили ценные кадры азиатского гепарда.

По его словам, высокое качество изображения позволило специалистам и экспертам по охране окружающей среды идентифицировать животное как самку гепарда по кличке Хелия и предположить, что она прибыла в заповедник со своей семьей.

Руководитель управления охраны окружающей среды Северного Хорасана добавил, что условия среды обитания в районе Минундешт благоприятны, и с начала разрешенного выпаса скота (1 декабря) в места обитания гепардов не заходили ни домашний скот, ни пастушьи собаки.