Российский дипломат: Посольство РФ в США ежедневно получает сообщения с угрозами

По данным информационного агентства ТАСС, Антонов отметил, что русофобская политика американских властей лишь способствует росту экстремистских тенденций.

«Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства.

«Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски», - добавил он.