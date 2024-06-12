12 июн. 2024 г., 14:40
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Новости ID: 85507063
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Российский дипломат: Посольство РФ в США ежедневно получает сообщения с угрозами

12 июн. 2024 г., 14:40
Новости ID: 85507063
Российский дипломат: Посольство РФ в США ежедневно получает сообщения с угрозами

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что посольство России в Вашингтоне практически каждый день получает сообщения с угрозами, подвергнув критике русофобскую политику США.

По данным информационного агентства ТАСС, Антонов отметил, что русофобская политика американских властей лишь способствует росту экстремистских тенденций.

«Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам», - говорится в комментарии дипломата, опубликованном в Telegram-канале посольства.

«Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов. Однако ничего не делается, несмотря на очевидные риски», - добавил он.

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