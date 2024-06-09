9 июн. 2024 г., 17:56
Новости ID: 85503567
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Все, что нужно знать о первой пересадке кости плеча от трупа пациенту в Иране

9 июн. 2024 г., 17:56
Новости ID: 85503567
Все, что нужно знать о первой пересадке кости плеча от трупа пациенту в Иране

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Член факультета медицинского университета Бабола заявил, что первая пересадка кости плеча от трупа пациенту с переломом плечевой кости в Мазандаране была успешно проведена в больнице имени Бехшети в Баболе.

Даниал Хосейнзаде в понедельник заявил: "Пересадка кости в этой части тела проводится в передовых медицинских центрах страны, и мы с радостью сообщаем, что нам удалось впервые в Мазандаране провести такую операцию 54-летней женщине в больнице имени Бехшети в Баболе".

Он также отметил: "Врачи могут использовать кости трупов для пересадки костей и суставов людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях или страдающим заболеваниями".

Специалист по ортопедии медицинского университета Бабола добавил: "Пересадка кости от трупа не требует значительных затрат, и, как правило, кости трупа предоставляются в Тегеране с разрешения семьи умершего, а затем по запросу отправляются в больницы разных провинций".

Специалист по хирургии кисти также подчеркнул, что пол донора и реципиента кости не имеет значения. Он пояснил: "В ходе операции пересадки кости, хряща или сустава от трупа берется часть хряща или кости, и если ее размер подходит реципиенту, то она пересаживается".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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