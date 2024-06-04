Глава ОАЭИ посетил центр гамма-излучения в Шахрекорде

Во вторник, в рамках визита в Шахрекорд, Эслами посетил иранскую компанию «Шарпарто» (гамма-излучение) в провинции Чехармехаль и Бахтиария, где познакомился с деятелностью компании.

гамма-излучение применяется в пищевой промышленности и медицинском оборудовании. Оно используется в соответствии со стандартами и протоколами здравоохранения, а также для удаления химикатов в области хранения и увеличения срока годности продуктов питания, фруктов и овощей, и также используется в области медицинского оборудования в стерильном секторе.