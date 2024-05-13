13 мая 2024 г., 19:43
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85476012
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Врачи без границ: Ситуация в Рафахе является критической

13 мая 2024 г., 19:43
Новости ID: 85476012
Врачи без границ: Ситуация в Рафахе является критической

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Организация «Врачи без границ» назвала ситуацию в Рафахе критической и подчеркнула, что оказать помощь в этом районе сложно.

В понедельник организация «Врачи без границ» выразила обеспокоенность ухудшением ситуации в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа, и подчеркнула, что жизненно важные запасы в этом городе заканчиваются.

Кроме того, по данным организации «Врачи без границ», медицинское оборудование заканчивается, а нехватка топлива затрудняет работу генераторов и сетей распределения чистой воды.

Ранее в понедельник руководство больницы «Аль-Хилал» на западе города Рафах заявило, что ее различные отделения преобразованы в полевой госпиталь и готовы принять раненых. Такое решение было принято после приостановки оказания медицинских услуг в медицинских центрах Восточного Рафаха.

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