Путин, вступая на пост президента, принес присягу народу России

Держа правую руку на Конституции РФ, Путин зачитал текст президентской присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции РФ.