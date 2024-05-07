7 мая 2024 г., 14:36
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Новости ID: 85469154
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Путин, вступая на пост президента, принес присягу народу России

7 мая 2024 г., 14:36
Новости ID: 85469154
Путин, вступая на пост президента, принес присягу народу России

Тегеран, 7 мая. ИРНА - Владимир Путин в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, вступая в пятый раз в должность главы государства, принес присягу народу России, пишет ТАСС.

Держа правую руку на Конституции РФ, Путин зачитал текст президентской присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции РФ.

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