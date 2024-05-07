Иран приветствовал решение ХАМАС по принятию предложений по прекращению огня в Газе

Приветствовав решение движения ХАМАС по принятию представленного политического плана по прекращению геноцидной машины сионистского режима в секторе Газа, Канаани назвал политическую мудрость Сопротивления проявлением его мощи на поле боя.

По его словам, Исламская Республика Иран поддерживает представленный план по обеспечению прав палестинского народа, включая немедленное и прочное прекращение нападений и преступлений сионистского режима, снятие жестокой блокады с сектора Газа, освобождение палестинских пленных, полный и безоговорочный вывод оккупационных сил Израиля из сектора Газа и реконструкция руин войны.

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) в понедельник вечером, 6 мая, сообщило о своем согласии с предложением Египета и Катара о прекращении огня.