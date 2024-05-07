7 мая 2024 г., 12:22
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85468516
T T
0 Persons

Иран приветствовал решение ХАМАС по принятию предложений по прекращению огня в Газе

7 мая 2024 г., 12:22
??????? ID: 85468516
Иран приветствовал решение ХАМАС по принятию предложений по прекращению огня в Газе

Тегеран, 7 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани приветствовал решение движения ХАМАС по принятию представленного политического плана по прекращению геноцида сионистского режима в секторе Газа.

Приветствовав решение движения ХАМАС по принятию представленного политического  плана по прекращению геноцидной машины сионистского режима в секторе Газа,  Канаани назвал политическую мудрость Сопротивления проявлением его мощи на поле боя.

По его словам, Исламская Республика Иран поддерживает представленный план по обеспечению прав палестинского народа, включая немедленное и прочное прекращение нападений и преступлений сионистского режима, снятие жестокой блокады с сектора Газа, освобождение палестинских пленных, полный и безоговорочный вывод оккупационных сил Израиля из сектора Газа и реконструкция руин войны.

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) в понедельник вечером, 6 мая, сообщило о своем согласии с предложением Египета и Катара о прекращении огня.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .