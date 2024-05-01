Пресс-секретарь МИД Ирана назвал глобальным требованием лозунг « Освободите Палестину»

Канаани написал в среду в «X», что пропалестинское движение распространилось из американских университетов на университеты и улицы Европы.

«Кровь, слезы и горе угнетенных детей и женщин в секторе Газа вызывают бурю, взволновали пробудившуюся совесть и сделали сон сионистских оккупантов еще более тревожным», - добавил он.

Канаани подтвердил, что «Свободная Палестина» теперь является глобальным требованием и лозунгом.

Студенты примерно 20 университетов США протестуют против геноцидальной войны израильского режима против палестинцев в секторе Газа и безоговорочной поддержки правительством США своего союзника.

Сотни людей были арестованы с тех пор, как протесты впервые вспыхнули в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Антиизраильское движение теперь распространилось и на другие университеты США.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал закон о масштабном иностранном финансировании, который включает 17 миллиардов долларов в виде дополнительной военной помощи Израилю на фоне продолжающейся агрессии в Газе.