Раиси посетил Абадан, что следить за процессом оказания помощи пострадавшим инцидента Метропола

Обрушение десятиэтажного офисного здания на юго-западе Ирана унесло жизни не менее 37, более 40 получили различные травмы. .

На месте обрушения работают спасательные и экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии станут известны после экспертной проверки. Операция по освобождению заблокированных под завалами людей продолжается.

В связи с этим сегодня Раиси прибыл в Абадан, чтобы узнать о процессе оказания помощи пострадавшим инцидента.

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