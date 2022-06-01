COVAX не предоставил Ирану финансовые ресурсы и вакцины, заявил министр здравоохранения

Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 (COVAX) — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Альянса по вакцинам (бывший Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, или GAVI), Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Он заявил, что Иран успешно действовал в борьбе с коронавирусом, даже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила этот вопрос.
Министр также высоко оценил деятельность Ирана по вакцинации от Covid-19. В настоящее время более 85% населения страны получили две дозы вакцины от Covid-19.
Тегеран, 1 июня, ИРНА – Иран планировал обеспечить вакцины по программе COVAX во время вспышки мутации «Дельта», но они не предоставили ни финансовые ресурсы, ни вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи во вторник.
Глобальный доступ к вакцинам COVID-19 (COVAX) — всемирная инициатива, направленная на обеспечение равного доступа к вакцинам COVID-19 под руководством Альянса по вакцинам (бывший Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, или GAVI), Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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