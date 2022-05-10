10 мая 2022 г., 17:02
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Раиси поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Кыргызстаном

Раиси поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между Ираном и Кыргызстаном

Тегеран, 10 мая, ИРНА - В послании, поздравляющем Президента и народ Кыргызстана с 30-й годовщиной установления отношений между двумя странами, Президент Ирана Эбрахим Раиси сказал, что культурные и цивилизационные общности, а также общие национальные и религиозные традиции являются огромным достоянием, которое составляет основу взаимоотношений.

В поздравительном послании президенту Кыргызстана Садыру Джапарову по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений Эбрахим Раиси написал: «Декларация независимости Кыргызской Республики открыла новый этап в давних отношениях между двумя народами, уходящими корнями в древнюю историю и культуру».

Отметив, что культурные и цивилизационные общности, а также общие национальные и религиозные традиции являются огромным достоянием, составляющим основу взаимоотношений, президент заявил: «За тридцать лет дипломатических отношений Исламская Республика Иран приложила серьезные усилия для развития отношений между двумя странами».

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