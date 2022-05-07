7 мая 2022 г., 14:59
Journalist ID: 2390
News Code: 84743964
0 Persons
T T

Tags

Стоимость запасов полезных ископаемых Ирана превысила $27,8 млрд.

Стоимость запасов полезных ископаемых Ирана превысила $27,8 млрд.

Тегеран, 7 мая, ИРНА – Стоимость запасов полезных ископаемых Ирана превысила 27 млрд. 809 млн долларов после последних открытий, сделанных в период с 2013 года по 2021 года. Об этом сообщили в Иранской организации развития и реновации шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно последним данным, в Иране открылось 977 млн ​​тонн новых запасов железной руды, 496 млн тонн новых запасов угля и 182 млн тонн новых запасов золота за указанный период.

За этот 8 лет также объем запасов меди, включая 14 млн тонн свинца и цинка, достиг 6 млн тонн.

Новые запасы полезных ископаемых, таких как рассол (363 миллиона тонн), барит (103 миллиона тонн), редкоземельные элементы (85 миллионов тонн), бокситы (17 миллионов тонн) и сурьма (6 миллионов тонн), увеличились к концу иранского 1400 года (закончился 20 марта 2022 года).

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha