Стоимость запасов полезных ископаемых Ирана превысила $27,8 млрд.

Согласно последним данным, в Иране открылось 977 млн ​​тонн новых запасов железной руды, 496 млн тонн новых запасов угля и 182 млн тонн новых запасов золота за указанный период.

За этот 8 лет также объем запасов меди, включая 14 млн тонн свинца и цинка, достиг 6 млн тонн.

Новые запасы полезных ископаемых, таких как рассол (363 миллиона тонн), барит (103 миллиона тонн), редкоземельные элементы (85 миллионов тонн), бокситы (17 миллионов тонн) и сурьма (6 миллионов тонн), увеличились к концу иранского 1400 года (закончился 20 марта 2022 года).

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