Экспорт полезных ископаемых из иранского Исфахана составляет 14 млн. тонн

"Минералы и камни составляют основную часть экспорта страны и провинции Исфахан", сказал он, выступая на церемонии открытия 16-й Международной выставки камня, каменных карьеров и соответствующих отраслей.

Он отметил, что ежегодный объем экспорта полезных ископаемых и продукции горнодобывающей промышленности из провинции Исфахан составляет 14 млн тонн.