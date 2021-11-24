Экспорт полезных ископаемых из иранского Исфахана составляет 14 млн. тонн

"Минералы и камни составляют основную часть экспорта страны и провинции Исфахан", сказал он, выступая на церемонии открытия 16-й Международной выставки камня, каменных карьеров и соответствующих отраслей.
Он отметил, что ежегодный объем экспорта полезных ископаемых и продукции горнодобывающей промышленности из провинции Исфахан составляет 14 млн тонн.
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Экспорт полезных ископаемых и минералов из иранской провинции Исфахан составляет 14 млн тонн в год. Об этом заявил в среду глава таможенного управления провинции Расул Кухестан.
"Минералы и камни составляют основную часть экспорта страны и провинции Исфахан", сказал он, выступая на церемонии открытия 16-й Международной выставки камня, каменных карьеров и соответствующих отраслей.
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