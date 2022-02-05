В Иране объявили рост экспорта полезных ископаемых на 90% к концу декабря прошлого года

В эту сумму экспорта вошли 42 миллиона 214 тысяч тонн различной продукции, что в пересчете на тоннаж увеличилось на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стальные цепи и изделия из стали, связанные с экспортом на сумму 5 миллиардов 280 миллионов 630 тысяч долларов, с долей 55,6 процента, имели наибольшую долю экспорта, связанного с горнодобывающим сектором и горнодобывающей промышленностью.

После этого медь и продукты переработки на 1 миллиард 409 миллионов 710 тысяч долларов и другие рудники и горнодобывающая промышленность на 651 миллион 330 тысяч долларов оказались на втором и третьем местах.