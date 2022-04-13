 Сборная Ирана по футзалу попала на Кубок Азии

Отборочный турнир на Кубок Азии – 2022 в центральной и южной зоне проходил 10-12 апреля в Бишкеке. В группе A за две путевки в финальную стадию континентального первенства боролись сборные Ирана, Кыргызстана, Мальдив и Туркменистана.

В первом туре иранская сборная одежала крупную победу над Мальдивом (17:0), во втором была сильнее Туркменистана (3:9), а в третьем также победила сборную Кыргызстана (8:1). В итоговой таблице команды расположились следующим образом: Иран (9 очков), Туркменистан (6 очков), Кыргызстан (3 очка) и Мальдивы (0 очков).