13 апр. 2022 г., 08:26
Journalist ID: 2177
News Code: 84714574
0 Persons
T T

Tags

 Сборная Ирана по футзалу попала на Кубок Азии

 Сборная Ирана по футзалу попала на Кубок Азии

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Сборная Ирана по футзалу победив Сборную Кыргызстана (8:1) в рамках отборочного раунда Кубка Азии, обеспечила себе путевку финальный этап Кубка.

Отборочный турнир на Кубок Азии – 2022 в центральной и южной зоне проходил 10-12 апреля в Бишкеке. В группе A за две путевки в финальную стадию континентального первенства боролись сборные Ирана, Кыргызстана, Мальдив и Туркменистана.

В первом туре иранская сборная одежала крупную победу над Мальдивом (17:0), во втором была сильнее Туркменистана (3:9), а в третьем также победила сборную Кыргызстана  (8:1). В итоговой таблице команды расположились следующим образом: Иран (9 очков), Туркменистан (6 очков), Кыргызстан (3 очка) и Мальдивы (0 очков).

           

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha