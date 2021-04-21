21 апр. 2021 г., 20:19
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News Code: 84304689
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Сборная Ирана по футзалу вышла на чемпионат мира

Сборная Ирана по футзалу вышла на чемпионат мира

Тегеран, 21 апреля. ИРНА — Сборная Ирана по футзалу получила прямую путёвку на чемпионат мира-2021 в Литве, ранее из-за пандемии коронавируса перенесённый на осень этого года.

Решение принято АФК на основе результатов сборных на последних первенствах континента. На мундиаль напрямую попали также сборные Узбекистана и Японии. Остальные два участника из Азии будут определены в раунде плей-офф, в котором сыграют Ирак, Ливан, Таиланд и Вьетнам.

Согласно регламенту, путёвки на ЧМ должны были предоставить по итогам чемпионата Азии-2020, который планировалось провести в Ашхабаде в феврале-марте прошлого года. Из-за COVID-19 турнир перенесли на неопределённый срок, а затем вовсе отменили.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в сентябре-октябре на территории Литвы.

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