Сборная Ирана по футзалу вышла на чемпионат мира

Решение принято АФК на основе результатов сборных на последних первенствах континента. На мундиаль напрямую попали также сборные Узбекистана и Японии. Остальные два участника из Азии будут определены в раунде плей-офф, в котором сыграют Ирак, Ливан, Таиланд и Вьетнам.

Согласно регламенту, путёвки на ЧМ должны были предоставить по итогам чемпионата Азии-2020, который планировалось провести в Ашхабаде в феврале-марте прошлого года. Из-за COVID-19 турнир перенесли на неопределённый срок, а затем вовсе отменили.

Чемпионат мира по мини-футболу пройдет в сентябре-октябре на территории Литвы.