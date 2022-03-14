В Иране обезврежены две террористические группировки

В ходе операции была выявлена и обезврежена группа из шести вооруженных террористов. Они планипровали убить нескольких иностранных граждан, работающих в инфраструктурных проектах в провинции Систан и Белуджистан. Кроме того, была задержана группа поддержки этих террористов.
Тегеран, 14 марта. ИРНА - Министерство разведки Ирана обнаружило и обезвредило две террористические группы, которые планировали теракты в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
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