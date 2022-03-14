В Иране обезврежены две террористические группировки

В ходе операции была выявлена и обезврежена группа из шести вооруженных террористов. Они планипровали убить нескольких иностранных граждан, работающих в инфраструктурных проектах в провинции Систан и Белуджистан. Кроме того, была задержана группа поддержки этих террористов.