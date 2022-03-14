14 мар. 2022 г., 22:46
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News Code: 84684306
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В Иране обезврежены две террористические группировки

В Иране обезврежены две террористические группировки

Тегеран, 14 марта. ИРНА -  Министерство разведки Ирана обнаружило и обезвредило две террористические группы, которые планировали теракты в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

В ходе операции была выявлена и обезврежена группа из шести вооруженных  террористов.  Они планипровали убить нескольких иностранных граждан, работающих в инфраструктурных проектах в провинции Систан и Белуджистан. Кроме того, была задержана группа поддержки этих террористов.

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