Завтра состоится первое судебное заседание по делу лидера террористической группировки «Тондар»

По словам экспертов, дело Джамшида Шармахда будет рассматриваться в двух судебных и уголовных судах. Судебный процесс состоится в воскресенье, 6 февраля, а суд по уголовным делам правонарушителя состоится через месяц после судебного рассмотрения обвинения против этого лица.

Террористическая группа «Тондар» — одна из групп, начавших свою деятельность под именем Королевского общества Ирана в интересах режима Пехлеви в течение последних двух десятилетий и осуществляющих деструктивные действия с подходом к оскорблению святынь и совершению терактов.