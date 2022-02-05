5 февр. 2022 г., 16:41
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News Code: 84639592
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Завтра состоится первое судебное заседание по делу лидера террористической группировки «Тондар»

Завтра состоится первое судебное заседание по делу лидера террористической группировки «Тондар»

Тегеран, 5 февраля, ИРНА - Первое слушание по обвинению лидера террористической группировки «Тондар» Джамшида Шармахда состоится в воскресенье в присутствии журналистов.

По словам экспертов, дело Джамшида Шармахда будет рассматриваться в двух судебных и уголовных судах. Судебный процесс состоится в воскресенье, 6 февраля, а суд по уголовным делам правонарушителя состоится через месяц после судебного рассмотрения обвинения против этого лица.

Террористическая группа «Тондар» — одна из групп, начавших свою деятельность под именем Королевского общества Ирана в интересах режима Пехлеви в течение последних двух десятилетий и осуществляющих деструктивные действия с подходом к оскорблению святынь и совершению терактов.

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