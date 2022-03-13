13 мар. 2022 г., 12:45
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В Иране запустили первый электробус

В Иране запустили первый электробус

Тегеран, 13 марта, ИРНА - Крупнейшая иранская автомобилестроительная компания "Иран Ходро" в воскресенье запустила первый электрический автобус собственного производства.

Электробус является одним из семи продуктов, разработанных компанией "Иран Ходро" за последние 16 месяцев.
Производственная мощность электробуса составляет четыре единицы в день и около тысячи автобусов в год.
На церемонии представления электробуса присутствовали генеральный директор "Иран Ходро" и сотрудники Организации развития и модернизации горнорудной и горноперерабатывающей промышленности Ирана (ИМИДРО).
Ежегодно компания выпускает более 1 млн транспортных средств: легковых автомобилей (550 тысяч), автобусов, грузовиков, пикапов. По этому показателю "Иран Ходро"  занимает 13-е место в мире.
Кроме Ирана производственные мощности "Иран Ходро" расположены в Азербайджане, Египте, Сирии, Венесуэле и Сенегале.

Twitter: @irnarussian 
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