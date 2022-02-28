Ливан призвал к расширению культурных связей с Ираном

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в воскресенье отправился в Ливан, чтобы открыть мероприятие культурной недели Исламской Республики в Бейруте.
Культурная неделя Ирана в Ливане в понедельник началась с выступлением национального оркестра нашей страны в Бейруте в присутствии министров культуры двух стран.
Эсмаили в первый день своего визита в Ливан также встретился с некоторыми семьями мучеников.
Он в своем Twitter назвал цель поездки в Ливан попыткой для укрепления культурных отношений двух стран.
Тегеран, 28 февраля, ИРНА - Министр культуры Ливана Мухаммед Муртада выразил надежду на развитие двустороннего сотрудничества между Тегераном и Бейрутом в сфере культуры.
Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в воскресенье отправился в Ливан, чтобы открыть мероприятие культурной недели Исламской Республики в Бейруте.
Похожие новости
-
Министр культуры: Ливан — страна культуры, стойкости и достоинства
Тегеран, 27 февраля, ИРНА - Министр культуры и исламской ориентации Мохаммад Мехди Эсмаили…
Your Comment