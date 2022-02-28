Ливан призвал к расширению культурных связей с Ираном

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили в воскресенье отправился в Ливан, чтобы открыть мероприятие культурной недели Исламской Республики в Бейруте.

Культурная неделя Ирана в Ливане в понедельник началась с выступлением национального оркестра нашей страны в Бейруте в присутствии министров культуры двух стран.

Эсмаили в первый день своего визита в Ливан также встретился с некоторыми семьями мучеников.

Он в своем Twitter назвал цель поездки в Ливан попыткой для укрепления культурных отношений двух стран.