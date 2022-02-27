27 февр. 2022 г., 16:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84665212
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Амир Абдоллахиян: давние отношения Тегеран-Ереван с каждым днем расширяются

Амир Абдоллахиян: давние отношения Тегеран-Ереван с каждым днем расширяются

Тегеран, 27 февраля, ИРНА - В послании главе МИД Армении министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что отрадно, что дружественные и тесные отношения между двумя странами, основанные на давних исторических и цивилизационных связях и общих интересах, с каждым днем расширяются.

В ответ на поздравительное послание министра иностранных дел Армении Арарата‌ Мирзояна по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил благодарность за это послание: «Исламская Республика Иран, основываясь на воле великого народа Ирана и опираясь на трансцендентные исламские ценности, всегда стремилась развивать отношения со всеми странами мира, особенно с соседними странами, на основе принципов».

«В этом контексте отрадно, что дружественные и тесные отношения между двумя странами, основанные на давних исторических и цивилизационных связях и общих интересах, с каждым днем ​​расширяются и приобретают новые масштабы», - отметил он.

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