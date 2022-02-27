Амир Абдоллахиян: давние отношения Тегеран-Ереван с каждым днем расширяются

В ответ на поздравительное послание министра иностранных дел Армении Арарата‌ Мирзояна по случаю 43-й годовщины победы Исламской революции в Иране Хоссейн Амир Абдоллахиян выразил благодарность за это послание: «Исламская Республика Иран, основываясь на воле великого народа Ирана и опираясь на трансцендентные исламские ценности, всегда стремилась развивать отношения со всеми странами мира, особенно с соседними странами, на основе принципов».

«В этом контексте отрадно, что дружественные и тесные отношения между двумя странами, основанные на давних исторических и цивилизационных связях и общих интересах, с каждым днем ​​расширяются и приобретают новые масштабы», - отметил он.