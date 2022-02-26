Объем иранского экспорта за 5 месяцев увеличился на 22%

Об этом сообщил в субботу официальный представитель иранской таможни Рухолла Латифи.

По его словам, за первые пять месяцев текущего иранского года (21 марта-22августа) в Иран было импортировано 13,819 млн. тонн товаров на сумму $16,631 млрд. "Объем экспорта составил 45,4 млн. тонн товаров на сумму $17,661 млрд", уточнил он.

"С 23 августа 2021 года по 21 января 2022 года объем иранского импорта составил 19,392 млн тонн на сумму $24,842 млрд, а объем иранского экспорта — 54,95 млн тонн товаров на сумму $21.1 млрд", сказал Латифи.

По его словам, статистика показывает, что с начала работы 13-го правительства в Иране (23 августа 2021 года) по 21 января 2022 года общий объем иранского импорта по сравнению с первыми 5 месяцами текущего иранского года увеличился на 49%, а объем экспорта — на 19%.