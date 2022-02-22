Иран и Армения расширяют полицейское сотрудничество

Он на встрече с первым заместителем начальника полиции Арамом Оганесяным подчеркнул необходимость развития хороших отношений с соседними странами, включая Арменией.

По его словам, Иран готов проводить совместные специальные совещания на пограничных городах в целях развития связей с участием командиров двух стран.

Генерал Резаи отметил, что Иран обладает абсолютной безопасностью, несмотря на опасность в регионе. Он также заявил об изъятии более тысячи тонн наркотиков за год иранскими полицейскими силами.

Оганесян, также в свою очередь, назвал цель встречи развитием сотрудничества с полицией Ирана в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков.