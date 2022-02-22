22 февр. 2022 г., 15:31
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News Code: 84659421
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Иран и Армения расширяют полицейское сотрудничество

Иран и Армения расширяют полицейское сотрудничество

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Укрепление отношений между полициями Ирана и Армении гарантирует безопасность двух стран. Об этом заявил заместитель начальника полиции Ирана генерал Гасем Резаи в среду.

Он на встрече с первым заместителем начальника полиции Арамом Оганесяным подчеркнул необходимость развития хороших отношений с соседними странами, включая Арменией.
По его словам, Иран готов проводить совместные специальные совещания на пограничных городах в целях развития связей с участием командиров двух стран.
Генерал Резаи отметил, что Иран обладает абсолютной безопасностью, несмотря на опасность в регионе. Он также заявил об изъятии более тысячи тонн наркотиков за год иранскими полицейскими силами.
Оганесян, также в свою очередь, назвал цель встречи развитием сотрудничества с полицией Ирана в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

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