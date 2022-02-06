6 февр. 2022 г., 23:38
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News Code: 84641369
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Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении с 30-летием дипломатических отношений

Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении с 30-летием дипломатических отношений

Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении Арарата Мирзояна с 30-летием установления дипломатических отношений.

Глава Иранского МИД напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Армении, и с тех пор поддерживает правительство и народ страны. "В прошедшем году отношения между двумя странами расширились в различных сферах, а с подписанием ряда документов была укреплена правовая основа двустороннего сотрудничества", добавил Амир Абдоллахиян.
Кроме того, глава иранской дипломатии подтвердил решимость Исламской Республики Иран укреплять двустороннее и региональное сотрудничество с Республикой Армения.

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