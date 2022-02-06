Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении с 30-летием дипломатических отношений

Глава Иранского МИД напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Армении, и с тех пор поддерживает правительство и народ страны. "В прошедшем году отношения между двумя странами расширились в различных сферах, а с подписанием ряда документов была укреплена правовая основа двустороннего сотрудничества", добавил Амир Абдоллахиян.

Кроме того, глава иранской дипломатии подтвердил решимость Исламской Республики Иран укреплять двустороннее и региональное сотрудничество с Республикой Армения.