Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении с 30-летием дипломатических отношений

Глава Иранского МИД напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Армении, и с тех пор поддерживает правительство и народ страны. "В прошедшем году отношения между двумя странами расширились в различных сферах, а с подписанием ряда документов была укреплена правовая основа двустороннего сотрудничества", добавил Амир Абдоллахиян.
Кроме того, глава иранской дипломатии подтвердил решимость Исламской Республики Иран укреплять двустороннее и региональное сотрудничество с Республикой Армения.
Тегеран, 6 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил главу МИД Армении Арарата Мирзояна с 30-летием установления дипломатических отношений.
Глава Иранского МИД напомнил, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Армении, и с тех пор поддерживает правительство и народ страны. "В прошедшем году отношения между двумя странами расширились в различных сферах, а с подписанием ряда документов была укреплена правовая основа двустороннего сотрудничества", добавил Амир Абдоллахиян.
Похожие новости
-
Армения придает важность сотрудничеству с Ираном, заявил Саркисян
Тегеран, 15 декабря, ИРНА - Президент Армении Армен Саркисян надеется на то, что в ближайшем…
-
Иран на встрече в формате "3+3" призвал избегать геополитических изменений
Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Генеральный директор департамента по вопросам стран Евразии,…
-
Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
Тегеран, 16 ноября. ИРНА — Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид…
Your Comment