Армения придает важность сотрудничеству с Ираном, заявил Саркисян

Армения и Иран последовательны в вопросе развития межгосударственных отношений. Об этом говорится в поздравительном послании президента Армении Армена Саркисяна, адресованном иранскому коллеге Ибрахиму Раиси по случаю его дня рождения.

"Наши страны связывает тесная дружба, в основе которой лежат общие исторические и цивилизационные ценности. Похвально, что двусторонние отношения расширяются в разных сферах во благо наших народов", – говорится в послании Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

По его мнению, армяно-иранские добрососедские связи отличаются присущей двум народам теплотой, а также взаимным доверием и уважением.

Саркисян подчеркнул, что Армения придает важность сотрудничеству с Ираном в двустороннем и многостороннем форматах, что является важнейшим условием для процветания государств и обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Он выразил надежду на то, что в ближайшем будущем у него будет возможность встретиться и обсудить с Раиси различные вопросы, касающиеся международного, регионального и двустороннего сотрудничества, что, несомненно, будет способствовать позитивной динамике развития отношений.