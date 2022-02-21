Иранский тяжелоатлет может уйти из спорта из-за травмы плеча

Иранский золотой призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг не успел получить путевку на олимпиаду 2020 года в Токио.
Моради также лишился возможности участвовать в чемпионате мира 2021 года в Узбекистане.
Из-за травмы плеча иранский тяжелоатлет может завершить свою спортивную карьеру.
Сохраб Моради – обладатель золота чемпионата мира в 2017 и 2018 гг. и Азиатских игр. Он также был номинирован на звание лучшего штангиста мира 2018 года.
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Иранский штангист Сохраб Моради пропустил главные спортивные турниры из-за травмы плеча за последние два года.
Иранский золотой призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг не успел получить путевку на олимпиаду 2020 года в Токио.
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