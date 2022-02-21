Иранский тяжелоатлет может уйти из спорта из-за травмы плеча

Иранский золотой призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг не успел получить путевку на олимпиаду 2020 года в Токио.

Моради также лишился возможности участвовать в чемпионате мира 2021 года в Узбекистане.

Из-за травмы плеча иранский тяжелоатлет может завершить свою спортивную карьеру.

Сохраб Моради – обладатель золота чемпионата мира в 2017 и 2018 гг. и Азиатских игр. Он также был номинирован на звание лучшего штангиста мира 2018 года.