16 февр. 2022 г., 11:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84652414
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Зима в иранском Ясудже

Зима в иранском Ясудже

Ясудж — административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Зимой, движение транспорта в горных районах провинции Кохгилуйе и Бойерахмед несколько осложняется из-за большого количества снега.

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