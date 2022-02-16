Зима в иранском Ясудже

Ясудж — административный центр провинции Кохгилуйе и Бойерахмед. Зимой, движение транспорта в горных районах провинции Кохгилуйе и Бойерахмед несколько осложняется из-за большого количества снега.
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