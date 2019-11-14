Дамаванд – крыша Ирана

Дамаванд достигает 5671 метра над уровнем моря и имеет диаметр около 20 километров. На вершине располагается кратер диаметром 400 метров с небольшим озером. Дамаванд является наивысшей точкой Ирана и всего Ближнего Востока, а также самым высоким вулканом в Азии (Куньлуньские вулканы — группа горных вулканических конусов имеют высоту до 5808 метров, но не считаются высочайшими вулканами Азии из-за одинаковой высоты группы конусов, а не одной вершины).

Дамаванд — один из главных символов Ирана и главный символ провинции Мазандеран. Форма его — пологий конус, возвышающийся над хребтом на 1,5 км. Конус вулкана сложен в основном андезитовыми лавами, на склонах имеются ледники, видны проявления сольфатообразной деятельности — выходы горячих газов, серных и грязевых источников.

С Дамавандом связано много персидских легенд. Некоторые из магов утверждали, что в этой горе был заключён Биварасб, и что дым, постоянно поднимающийся с её вершины — это дыхание заключённого.

При этом активность вулкана породила легенду о Биварасбе – злом духе в образе чудовища с двумя змеями, растущими из плеч. Нет сомнений, что при своим видом он только и делал, что терроризировал местное население. Конец беспределу положил герой персидского эпоса Афаридун. В нелегкой схватке ему удалось одолеть чудище и заключить его внутрь горы. С тех пор через трещины наружу вырывается зловонное дыхание Биварасба.

Если вы собрались покорить Дамаванд, не лишним будет ознакомиться с особенностями климата и погоды в этом уголке планеты. Как и в любом высокогорном районе, не стоит надеяться на чересчур «тёплый» приём. Зима здесь длится до полугода. На лето приходится три месяца. На межсезонье остаётся тоже три месяца. Каждый период имеет плюсы и минусы.

Самое благоприятное время для восхождения – лето. Как и во всём мире, оно здесь длится с июня по август. К этому времени снег уже растаял, что позволяет перемещаться по склонам более комфортно. До базового лагеря можно легко добраться на общественном транспорте. Правда, на самом верху всё равно царят снега, поэтому тёплая одежда не помешает и летом. Недостатком этого периода является большое количество туристов.

Зимой в горах выпадает много снега и дует сильный ветер. На больших высотах его скорость может достигать 100 км/час. Температура опускается ниже 40 градусов. Зимой на горе не работают спасатели, поэтому без опытного гида не обойтись. Даже к базовому лагерю снаряжение придётся нести на себе. Стоянки на склонах заносит снегом, и порой их бываете крайне сложно отыскать. Суровые зимние погодные условия были причиной большинства несчастных случаев. Зимний сезон длится с октября по апрель.

Май хорош для восхождения только потому, что в это время начинают цвести маки, и долины покрываются красным ковром. Такую картину стоит увидеть своими глазами. Этот месяц хорош не для восхождений, а для трекинга. Сентябрь менее благоприятен, поскольку становиться холодно, а тропы покрываются льдом. В переходный период можно легко получить травму. Зато на склонах в это время года немноголюдно.

Существует более 15 маршрутов восхождения на вулкан. По степени популярности первые четыре расположились следующим образом: «Южный» (самый лёгкий), «Западный» (более сложный спуск), «Восточный» (средняя сложность) и «Северный» (самый сложный маршрут с элементами скалолазания). Чтобы покорить вершину, требуется опыт восхождений. Вулкан Дамаванд считается «крепким орешком».

Часть материала взята с сайта www.vpoxod.ru.

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