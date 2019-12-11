11 дек. 2019 г., 15:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83590743
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Снежные ночи в иранском Такабе

Зима уже пришла в городе Такаб, который считается одним из самых холодных городов Ирана на Западном Азербайджане.

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