14 февр. 2022 г., 09:55
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Глава МВД Ирана встретился с начальником штаба армии Пакистана

Глава МВД Ирана встретился с начальником штаба армии Пакистана

Исламабад, 14 февраля, ИРНА – Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди в понедельник утром встретился с начальником штаба армии Пакистана генералом Камаром Джаведом Баджвой в Равалпинди.

Посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни, командир пограничных войск Ирана генерал Ахмад Али Гударзи, военное атташе посольства Ирана Мостафа Ганбарпур и ряд пакистанских военных деятелей также присутствовали на этой встрече.
Стороны на этой встрече обсудили последние события в отношениях между Ираном и Пакистаном, безопасность региона, пограничное сотрудничество и ситуацию в Афганистане.
Вахиди, который сегодня утром прибыл с визитом в Пакистан, впервые как министр внутренних дел Ирана посетит страну.
Он планирует встретиться с главой МВД и премьер-министром Пакистана в ближайшие часы.

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