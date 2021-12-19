В Исламабаде открылось экстренное заседание стран ОИС по Афганистану

Делегация Ирана во главе министра иностранных дел Хоссейна Амир Абдоллахияна участвовала в заседании, где обсуждается гуманитарная ситуация в Афганистане. Глава МИД Ирана в своем выступлении объявит последние позиции Тегерана по событиям в Афганистане.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан также выступит с речью в этом мероприятии. Он назвал целью экстренного заседания стран ОИС коллективные усилия для урегулирования гуманитарной ситуации в соседней стране.

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Курейши напомнил, что первое заседание СМИД ОИС по Афганистану прошло в 1980 году в Пакистане, и назвал символичным тот факт, что аналогичная встреча вновь состоится в его стране спустя 41 год.