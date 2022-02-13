13 февр. 2022 г., 22:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84650322
0 Persons

Ирано-сирийские торговые отношения выросли примерно на 90% за последние 9 месяцев

Ирано-сирийские торговые отношения выросли примерно на 90% за последние 9 месяцев

Тегеран, 13 февраля, ИРНА - - Посол Исламской Республики Иран в Дамаске Мехди Собхани сообщил о 90-процентном росте товарооборота между Ираном и Сирией за последние 9 месяцев.

«Будущее ирано-сирийских отношений вполне ясно, и за последние девять месяцев торговые отношения между двумя странами выросли примерно на 90%», - заявил он.

«Политическая воля высокопоставленных иранских и сирийских официальных лиц заключается в расширении и наращивании сотрудничества на всех уровнях после сложного периода войны с террористами, которую поддерживали международные и американские сторонники», - отметил он.

Ссылаясь на огромный потенциал между двумя странами, Собхани сказал: «Мы полны решимости использовать этот потенциал».

«Настойчивость в укреплении этих отношений на различных уровнях экономики, культуры, науки, образования привела к продвижению отношений между двумя странами на стратегическом уровне», - добавил он.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha