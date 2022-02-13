Иранцы отметили годовщину победы Исламской революции в Сербии и Дании

Посол Исламской Республики Иран в Сербии Рашид Хасанпур заявил о ценностях Исламской революции, назвав независимость, свободу и религиозную демократию основным идеалом страны.

Иранские студенты, политические, научные и религиозные деятели и бизнесмены также участвовали в церемонии по случаю годовщины победы Исламской революции в посольстве Ирана в Дании.



Женщина-посол Ирана в Дании Афсане Надерипур выступила с речью на этой встрече, рассказав о влиянии Исламской революции на региональной и международной арене.

В этом году из-за ситуации с коронавирусом отметили годовщину победы Исламской революции на автомобилях и мотоциклах по всей стране.