7 февр. 2022 г., 16:04
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News Code: 84642422
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Препятствие не останавливает движение иранской нации: МИД

Препятствие не останавливает движение иранской нации: МИД

Тегеран, 7 февраля, ИРНА – Официальный представитель Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде в заявлении по случаю 43-ой годовщины победы Исламской революции подчеркнул, что Иран находится в самом мощном положении и стал незаменимым игроком в западноазиатском регионе.

Он заявил, что в ситуации, когда мир был вовлечен в холодную войну и соперничество между двумя сверхдержавами и их идеологиями, Исламская революция возникла как третий путь и новая модель управления и пример религиозной демократии с эффективным и деликатным интеграции иранской идентичности и создания исламских ценностей. «На международной арене революция иранской нации была призывом к рациональности, независимости и отказу от иностранного вмешательства и господства. Исламская Республика Иран, основываясь на своих религиозных ценностях, с самого начала поддерживала угнетенных мира, независимо от того, находились ли они на оккупированных палестинских территориях или находились под властью режима апартеида в Южной Африке».

«Благодаря этим ценностям, а также благодаря вере и сопротивлению иранской нации, сегодня мы видим, что Исламская Республика Иран находится в самом могущественном состоянии и стала неудержимым и мощным игроком в обеспечении стабильности в западноазиатском регионе», - отметил он.

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