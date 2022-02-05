Иран входит в первую десятку стран мира по тепловым электростанциям

Суммарная мощность электростанций мира достигла 7 320 ГВт, из них 58% приходится на тепловые, газовые и комбинированные электростанции мощностью 4 284 ГВт.

Китай, США, Индия, Япония, Россия, Германия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Иран и Индонезия входят в первую десятку стран мира по количеству тепловых электростанций соответственно.

В настоящее время общая мощность электростанций Ирана (тепловых, возобновляемых, атомных, гидроэлектростанций, распределенной генерации и дизельных) превысила 86 000 МВт, из которых 69 000 МВт приходится на тепловые электростанции, и на эти установки приходится производство 92% электроэнергии страны.