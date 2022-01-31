31 янв. 2022 г., 16:20
Journalist ID: 2177
News Code: 84633513
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В Иране лев вырвался из клетки и убил сотрудника зоопарка

В Иране лев вырвался из клетки и убил сотрудника зоопарка

Тегеран, 31 января. ИРНА — В зоопарке города Арак в центральной части Ирана лев напал на сотрудника зоопарка, пришедшего его покормить.

Чрезвычайное происшествие произошло в тот момент, когда 38-летний сотрудник пришел покормить льва, однако животное вырвалось из клетки.

В результате нападения сотрудник скончался. Сбежавших из зоопарка львов вернули в клетки.

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