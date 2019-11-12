Остров Киш – это жемчужина Персидского залива

Киш находится в самой южной части Ирана и в этих районах, как и во всех других частях провинции Хормозган, жаркое влажное лето и благоприятная зима. Обычно зимой температура достигает до 27 ° C, а в очень редких случаях она выше 32 ° C. В июле и августе температура острова Киш достигает своего пика.

Летом погода тёплая и жаркая, но удобства на острове позволяют долго путешествовать по достопримечательностям даже в самые жаркие дни.





Осенью и зимой можно отлично провести время на Кише, где в это время отдыхают бесчисленные путешественники.

В период с февраля по март погода благоприятна для поездок в Киш, а температура здесь составляет 27 градуса, а количество осадков в среднем составляет около 21 мм в месяц.

Остров Киш также имеет разнообразную культуру питания благодаря различиям во вкусах его местных народов, а также на острове Киш есть много достопримечательностей и развлекательных центров, а именно:

Древний город Харире - археологические раскопки в северной части острова, физически от города остались несколько арок и галерей

Парк Дельфинов (Park-e Dolfin) - парковый комплекс на территории в 70 га, включает в себя собственно Дельфинарий, Птичий зоопарк, Сад кактусов, Сад орхидей, подводный Аквариум, Музей шелкопряда, "извергающийся вулкан".

Подземный город Кариз (Kariz-e Kish) - реконструируемый "подземный город" площадью в 10,000 кв.м на месте древних подземных каналов "ганатов", построенных 2,500 лет назад

Греческий корабль - греческий грузовой корабль Koula F, севший на мель вблизи западной оконечности острова в 1966 году.

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