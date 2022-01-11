11 янв. 2022 г., 20:07
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News Code: 84610191
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В Вене продолжаются интенсивные переговоры между Ираном и «4+1»

В Вене продолжаются интенсивные переговоры между Ираном и «4+1»

Тегеран, 11 января. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана, главный переговорщик Ирана на переговорах в Вене Али Багери Кани продолжает интенсивные переговоры по отмене антииранских санкций с представителями «4+1» (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия).

Во вторник, глава иранской делегации в рамках восьмого раунда переговоров провел очередную встречу с заместителем генсека Европейской внешнеполитической службы и главным переговорщиком ЕС Энрике Мора.

Экспертные встречи также начались сегодня в месте проведения переговоров между представителями Ирана и стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллханиян заявил, что переговорный процесс в Вене движется в правильном направлении.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.

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