В Вене продолжаются интенсивные переговоры между Ираном и «4+1»

Во вторник, глава иранской делегации в рамках восьмого раунда переговоров провел очередную встречу с заместителем генсека Европейской внешнеполитической службы и главным переговорщиком ЕС Энрике Мора.

Экспертные встречи также начались сегодня в месте проведения переговоров между представителями Ирана и стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллханиян заявил, что переговорный процесс в Вене движется в правильном направлении.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является отмена антииранских санкций США и воссоздание СВПД в первоначальном виде.