10 янв. 2022 г., 20:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84608942
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Иранская актриса председательствует на 28-м международном кинофестивале Vesoul Film Fest of Asian Cinemas

Иранская актриса председательствует на 28-м международном кинофестивале Vesoul Film Fest of Asian Cinemas

Тегеран, 10 января, ИРНА – Актриса фильма «Развод Надера и Симин» выбрана председателем жюри 28-го Международного кинофестиваля «Vesoul Film Fest of Asian Cinemas» во Франции.

Как сообщает сайт IMDB, объявлен состав международного жюри 28-го Международного кинофестиваля азиатских кинотеатров «Vesoul Film Fest of Asian Cinemas».

Соответственно, председателем жюри будет Лейла Хатами, обладательница премии «Серебряный медведь» в Берлине за «Развод Надера и Симин», иранский фильм с миллионным просмотром во Франции.

 Шесть других жюри будут судить 17 фильмов художественных и документальных конкурсов, представленных в международных, европейских или французских премьерах.

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