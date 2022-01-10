Иранская актриса председательствует на 28-м международном кинофестивале Vesoul Film Fest of Asian Cinemas

Как сообщает сайт IMDB, объявлен состав международного жюри 28-го Международного кинофестиваля азиатских кинотеатров «Vesoul Film Fest of Asian Cinemas».

Соответственно, председателем жюри будет Лейла Хатами, обладательница премии «Серебряный медведь» в Берлине за «Развод Надера и Симин», иранский фильм с миллионным просмотром во Франции.

Шесть других жюри будут судить 17 фильмов художественных и документальных конкурсов, представленных в международных, европейских или французских премьерах.