Объем товарооборота между Ираном и Туркменистаном вырос на 84% в 2021 году

Гасеми на совместном заседании с вице-президентом Туркменистана заявил, что договоры между двумя странами могут обеспечивать интересы народов обеих стран.

Он сказал, что вопросы транспорта и транзита являются двумя основными вопросами в ирано-туркменских отношениях, добавив, что на заседании Совместной экономической комиссии обе стороны достигли договоренности в данной области, согласно которому в железнодорожных перевозках ежедневно через Сарахскую границу будет проходить 400 вагонов.

Иранский министр также заявил о транзите туркменских товаров в Индию и другие страны, добавив, что это будет экономически выгодно обеим странам.

Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, назвал одним из лучших средств активизации двустороннего сотрудничества деятельность Совместной экономической комиссии.

Вице-президент Туркменистана также приветствовал предложение иранской стороны по решению проблемы на границе Сарахс.

Он также заявил о реализации много проектов по расширению транспортной сети в Туркменистане, указав на запуск международного аэропорта в районе Керки в прошлом году.