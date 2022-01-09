Разногласия на переговорах по отмене санкций в Вене уходят в сторону, заявил Багери

Он в конце заседания с представителями группы "пятерки" в Вене отметил, что переговоры по отмене санкций продвигаются вперед.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также назвал атмосферу на переговорах положительной и серьезной. Он в Twitter написал, что переговоры продвигаются по мнению участников.

Представители группы "пятерки" после встречи с Багери Кани встретились с американской делегацией, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг переговоров.

В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.