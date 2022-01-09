Разногласия на переговорах по отмене санкций в Вене уходят в сторону, заявил Багери

Он в конце заседания с представителями группы "пятерки" в Вене отметил, что переговоры по отмене санкций продвигаются вперед.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также назвал атмосферу на переговорах положительной и серьезной. Он в Twitter написал, что переговоры продвигаются по мнению участников.
Представители группы "пятерки" после встречи с Багери Кани встретились с американской делегацией, чтобы обсудить последнюю ситуацию вокруг переговоров.
В понедельник в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.
Вена, 9 января, ИРНА – Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани в субботу заявил, что разногласия на переговорах по отмене санкций в Вене постепенно уходят в сторону.
Он в конце заседания с представителями группы "пятерки" в Вене отметил, что переговоры по отмене санкций продвигаются вперед.
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