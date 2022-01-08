Инициативы Ирана на переговорах в Вене

Переговоры об отмене санкций также велись в пятницу между представителями «Большой пятерки» и Ирана. Эти переговоры основаны на договоренности, достигнутой на последнем заседании Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

За последние несколько дней состоялись двусторонние и многосторонние встречи, и представители стран, участвующих в переговорах, подчеркнули приоритетность снятия незаконных и репрессивных санкций США против Ирана.

В последние дни европейские стороны дали положительную оценку переговорному процессу. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил сегодня в интервью, что на переговорах в Вене был достигнут прогресс, но время истекает. Он добавил: «За последние несколько дней мы двигались в положительном направлении, и я все еще верю, что соглашение может быть достигнуто, но время уходит».

Также по этому поводу специальный посланник США по Ирану Роберт Мали сказал «У нас есть всего несколько недель, чтобы достичь соглашения в Вене».

Но тот, кто покинул ядерную сделку, - это Соединенные Штаты, и они должны сделать первый шаг, сняв санкции. Без санкций, с указанием сроков или без них ничего нового на переговорах не произойдет.

После переговоров в отеле «Кобург» представители России и Китая заявили журналистам, что переговоры продвигаются вперед. Представитель России на переговорах Михаил Ульянов в своей последней оценке переговоров заявил, что к февралю может быть достигнуто окончательное соглашение о возобновлении действия соглашения 2015 года, добавив, что не только Россия, но и другие стороны признают, что переговоры продвигаются.

В ходе этих встреч и консультаций в Вене заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, который возглавлял делегацию в Вену для обсуждения заблокированных активов Ирана, также вчера встретился с главами делегаций на переговорах в отеле Vienna Marriott.

В четверг министр иностранных дел Южной Кореи встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери. Встреча прошла по просьбе корейской стороны в посольстве Ирана в Вене, и замминистра иностранных дел Южной Кореи указал на заблокированные иранские деньги в Южной Корее и сказал, что страна пытается выплатить долг Ирану.

Али Багери подчеркнул, что независимо от исхода переговоров в Вене, правительство Южной Кореи обязано освободить заблокированную активу Ирана и что односторонние санкции США не могут служить оправданием для невыплаты долгов Ирану.

В четверг главный российский переговорщик написал в Твиттере, что встретился с саудовской делегацией в Постоянном представительстве России и сказал, что на встрече обсуждались различные вопросы, в том числе перспективы переговоров по безопасности в Персидском заливе.

Хотя встреча российских и саудовских дипломатов в Вене была связана с Ираном, источник сообщил ИРНА, что в ходе встречи стороны обсудили интересующие их вопросы, не связанные с Ираном.

Переговоры о снятии санкций проходили в Вене с 27 по 30 декабря и после короткого трехдневного перерыва в связи с новогодними праздниками возобновились в Вене 3 января и все еще продолжаются.

Ясно, что подавляющее большинство делегаций на переговорах продвигаются вперед, и если западные стороны перестанут обвинять Иран и устанавливать ложные сроки, до возобновления соглашений 2015 года останется совсем немного времени.